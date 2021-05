El conductor de ‘Esto es Guerra’, Gian Piero Díaz, se mostró disconforme con los cambios que hizo ‘El Tribunal’ en el programa y no dudó en encararlo. “Lo único que le voy a pedir es que ese tipo de bromitas en situaciones como estas, ese tipo de sarcasmo, no me gusta, porque si usted quiere que lo respete, usted me respeta a mí también... Yo también puedo jugar a ser sarcástico”, manifestó el popular ‘Pipi’. (Fuente: América TV)