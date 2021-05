Gino Assereto no pudo superar su fobia a la altura y se resistió a pasar el circuito de 40 metros de altura, por lo que quedó fuera de ‘Esto es Guerra. “Pueden hacer lo que deseen. Me muero de miedo, no puedo, estoy congelado”, señaló Assereto al desistir de su misión. (Video: América TV)