Gisela Valcárcel sorprendió a todos al comparar a Isabel Acevedo con “Candy”, por su peculiar manera de ser. La popular ‘Señito’ consideró así a la expareja de Christian Domínguez por ser “la tranquilidad hecha persona, la ‘yo no hablo, yo no me meto’”. “Ella vive en el lugar de Little Pony”, dijo. (Fuente: AméricaTV https://www.americatv.com.pe/)