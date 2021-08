Gisela Valcárcel reveló que le escribió a Allison Pastor para conversar, luego del tenso enfrentamiento que protagonizaron en la anterior gala de ‘Reinas del Show’. “Le escribí a las 4 de la tarde del día jueves, pero no, no me ha comentado”, contó la conductora, quien también aprovechó para pedirle disculpas en vivo. (Fuente: AméricaTV https://www.americatv.com.pe/)