“Yo nunca me he metido en una relación y no lo haría porque se han metido en la mi y sé lo que se siente. Así que por favor les digo a toda la gente que deje de estar calificando. A esa página les digo: ‘voy a llegar hasta las últimas consecuencias’”, afirmó la cantante Giuliana Rengifo. (VIDEO: América TV)