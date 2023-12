Ivana Yturbe fue consultada por Onelia Molina, actual pareja de su ex Mario Irivarren. La modelo aseguró que conoce a Onelia porque a veces sintoniza ‘Esto es Guerra’. “¿A Onelia la conocías?) Sí, claro a todas las chicas, mi corazoncito aún prende y ve Esto es Guerra (...) Prendo la tele y los veo a todos los chicos”, expresó. Además, la exchica reality no dudó en desearle lo mejor a su expareja por su nueva relación. “Felicitaciones a todos, que les vaya super a todos. Esto es Guerra fue el programa que a mí me vio crecer, siempre estaré agradecida”, agregó. (Fuente: América TV)