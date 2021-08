Janet Barboza acabó con todas las posibilidades de que Jazmín Pinedo y Gino Assereto retornen como pareja, tras asegurar que no existe amor entre ambos personajes. “Ustedes no saben leer entre líneas. Cuando un hombre o mujer te manda a la zona de amigos, cuando alaban tus cualidades de mamá y amiga, es que Gino ya no ve a Jazmín como mujer”, destacó. (Fuente: América TV)