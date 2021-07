La conductora de ‘América Hoy’, Janet Barboza, se convirtió en la primera eliminada del programa ‘Reinas del Show’, tras haber caído en sentencia junto a Paula Manzanal y Jossmery Toledo. “Estar en esta pista es sin duda un honor (...) Yo feliz de haber pasado por aquí, no me lo esperaba, pero me voy muy agradecida como siempre”, comentó la popular ‘Rulitos’ a su salida.(Fuente: AméricaTV https://www.americatv.com.pe/)