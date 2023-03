Magaly Medina criticó

(Fuente: AméricaTV

https://www.americatv.com.pe/

)

duramente a Ethel Pozo y Brunella Horna por, supuestamente, querer apropiarse de la ayuda que el ‘Chef Del Pueblo’ llevó a los damnificados de los huaicos en Comas. Ahora, Janet Barboza le pidió a la hija de Gisela Valcárcel no responder. “Disculpen un ratito. No importa, no perdamos el tiempo, no perdamos el aire respondiendo”.