La conductora de +Espectáculos, Jazmín Pinedo, respondió a Magaly Medina, quien la criticó por su estilo de entrevista a Jefferson Farfán. “Hoy me levanté de buen humor y me comí un pan francés con su salchicha huachana. Voy a contestarle el día de hoy a una de las peores entrevistadoras del país, no se pierdan más adelante mi respuesta a la señora Magaly Medina”, adelantó la conductora de televisión.