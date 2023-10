Jazmín Pinedo le mandó una indirecta a Magaly Medina, quien se burló de las lágrimas de Alejandra Baigorria, quien salió en defensa de su novio Said Palao por las innumerables críticas que viene recibiendo por presuntamente no haber apoyado económicamente a la empresaria en la compra de su departamento. “¿Qué te metes en la vida financiera de otra persona? ¿Tú pagas? ¿Te pica? Ráscate entonces. Vivimos en otra época, ya no vivimos en la caverna donde supuestamente toda la responsabilidad tiene que caer sobre una persona, las cosas también pueden ser compartidas. Me da lástima que como sociedad tengamos a personas que estén contaminando las mentes”, expresó la conductora de ‘Más Espectáculos’. (Video: América TV)