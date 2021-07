Jazmín Pinedo no tuvo una buena presentación en la última gala de ‘Reinas del Show’ e hizo un ‘mea culpa’ debido a que no pudo tener muchas horas de ensayo. “Me duele mucho, siento una pinzada fuerte cuando giro, pero igual mil disculpas porque sé que se esfuerzan un montón y también siento que he podido hacer más horas de ensayo, pero ha sido bien difícil para mí”, comentó con la voz entrecortada la popular ‘Chinita’. (Fuente: AméricaTV https://www.americatv.com.pe/)