Luego de que sus compañeras la señalaran de ser la ‘favorita’ en el reality ‘Reinas del Show’, Jazmín Pinedo no dudó en pronunciarse y aclarar por qué no llegó a bailar en el primer programa. ”Qué tal recibimiento de mis compañeritas, no me lo imaginaba”, comentó la popular ‘Chinita’. (Fuente: AméricaTV https://www.americatv.com.pe/)