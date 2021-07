Tras enterarse que Janet Barboza la calificó de “lenta” luego de ver su primer baile en ‘Reinas del Show’, Jazmín Pinedo no dudó en responderle a la conductora de ‘América Hoy’ con un contundente mensaje. “Yo soy lenta para varias cosas, pero no para responder. Me voy a poner a ritmo, no te preocupes Janet”, contestó la popular ‘Chinita’. (Fuente: AméricaTV https://www.americatv.com.pe/)