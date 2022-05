La actriz y presentadora del reality Esto Es Guerra presumió una sesión fotográfica de su hijo de 18 años, Paulo Astorga, en sus redes sociales. En las imágenes se aprecia al joven en diversas poses fotográficas y con distintos atuendos. “Life’s not out to get you”, escribió la conductora junto al hashtag “model”. (Fuente: Instagram @johanna_san_miguel_dammert)