Josimar es uno de los participantes de la nueva temporada de ‘El Artista del Año’ y no dudó en pedir disculpas nuevamente por la broma que hizo sobre las camas UCI en un video de Tik Tok. “Me quiero disculpar con todo el Perú, porque yo no lo hice por burlarme de algo porque yo también he perdido familiares por no tener una cama UCI”, señaló el salsero. (Fuente: América TV)