Karen Schwarz decidió sincerarse con sus fans al ser consultada por Samuel Suárez sobre si había usado el ácido hialurónico. Tras ello, hizo un video para aclarar este tema. “Normalmente siempre me maquillo por fuera para que se me haga la boca más grande y cuando sonría no se pierdan mis labios, pero me saco el maquillaje y ven, ahí está. Me puse un poquito aquí abajo para que cuando sonría el labio no se pierda, me puse solamente aquí abajito”, confirmó la exconductora de televisión. (Fuente: Instagram)