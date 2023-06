La actriz de comedia Katia Palma descartó tener algo en contra de la conductora de ‘Esto Es Guerra’, Johanna San Miguel, por lo que no se negaría a reunirse con ella. Cabe mencionar que la ex jurado de ‘Yo Soy’ aseguró que no aceptaría conducir el reality de competencia junto a la recordad ‘Queca’. “¿Por qué no? Si invita (el café) y lo paga, yo ‘atraco”, señaló en ‘Mande Quien Mande’. (Fuente: América TV)