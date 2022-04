No la para nadie. La ex chica reality presumió su figura y un nuevo look en el festival de música. Como se recuerda, la modelo viajó a Estados Unidos para reunirse con otros influencers y acudir al evento. A través de sus redes sociales, la ex de Patricio Parodi se lució en los conciertos de los artistas Doja Cat y The Weeknd. (Fuente: Instagram @flavialaosu)