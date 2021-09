‘La Uchulú’ reveló que fue víctima de agresión física y psicológica cuando tenía 18 años. “Es muy triste recordar ese momento, porque no me sentía bien, fue un momento muy crítico en mi vida... Yo tuve una relación muy tormentosa con alguien que me insultaba y agredía físicamente, me hacía sentir menos, mi autoestima bajó totalmente”, dijo al referir que ha podido salir de la tristeza y depresión con los videos que hacía para “TikTok”. “Los comentarios me han ayudado mucho”, replicó en El Reventonazo de la Chola. (Fuente: AméricaTV https://www.americatv.com.pe/)