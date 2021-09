Luego que la mayoría de participantes de “Reinas del Show” indicaran que Lady Guillén y Yolanda Medina son las más débiles en el baile; la abogada se mostró mortificada y dijo que detesta la hipocresía. “Lo que sí me sorprende es que no me hayan dicho en mi cara, porque yo soy una mujer frontal, yo no tengo pelos en la lengua, me gusta la sinceridad. No me gusta que hablen a mis espaldas”, indicó Lady Guillén. (Fuente: AméricaTV https://www.americatv.com.pe/)