Tras especularse que no se llevaría bien con las hermanas de Patricio Parodi, Luciana Fuster aclaró que tiene una buena relación con la familia del ‘Pato’ y que ha compartido en varias ocasiones con ellos. “No me llevo mal con las hermanas de Pato, es verdad que no somos muy cercanas porque recién estoy conociéndolas”, explicó la chica reality. (Fuente: AméricaTV | https://www.americatv.com.pe/)