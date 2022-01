A través de su cuenta de Instagram, Magaly Medina contó a sus seguidores que no irá a ver el Perú vs. Colombia , pues regaló su entrada a uno de sus amigos de viaje. “Ustedes saben, yo no soy fanática y prefiero irme de compras que ir a ver un partido de futbol. Así soy yo, así es mi manera de pensar, y mi esposo finalmente hoy lo ha entendido”, dijo.