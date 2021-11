La actriz Magdyel Ugaz estuvo en el set de la ‘Chola Chabuca’ y habló sobre el posible regreso de la exitosa serie ‘Al fondo hay sitio’ a la pantalla chica. “Siento que me he reconciliado con este personaje al cual le debo tanto, es inevitable que mi corazón empiece a latir y me pregunte cómo sería porque todos vamos avanzando”, comentó Ugaz. (Fuente: AméricaTV https://www.americatv.com.pe/)