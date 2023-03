Makanay compartió un video a través de su cuenta de TikTok donde se pronunció de manera sarcástica sobre la confesión que hizo sobre la agresión sexual grupal en una entrevista con Jonathan Maicelo. El tiktoker aseguró que “todo fue una broma” para “llamar la atención”. “Yo digo a donde parará esta h******, que me van a investigar, que me investiguen porque no van a encontrar nada malo. Obviamente respeto a las mujeres, son muy lindas, pero fue una broma que le hice a Maicelo todo por querer llamar la atención se hizo grande”, expresó. (Fuente: TikTok)