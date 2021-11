María Julia Flores, la mamá de Yoshimar Yotún, se quebró al recordar que dejó a sus hijos en Perú, mientras ella viajó durante ocho años a Italia para trabajar. En ese momento ‘Yoshi’ tenía 14 años y ya pintaba para crack. “Me choca hasta ahora, mi hermano me llevó. Me fui por ocho años y les pude dar lo que yo quería. Volví cuando él ya era profesional”, dijo. Contó además que el jugador le dijo: “Mamá, vente, ya diste todo por nosotros. Ahora me toca a mí”. (América TV.)