Luego de las acusaciones de Nicole Akari, quien reveló que Yahaira Plasencia nunca le devolvió los aretes que le prestó, el mánager de la salsera dio sus descargos y minimizó la acusación de la asesora de imagen. Aseguró que la cantante está enfocada en su nuevo disco y evitará los problemas. “Te voy a ser completamente sincero, ahorita Yahaira viene de cantar con el Grupo Niche. Estamos en la promoción de un disco y no me gustaría desenfocarme en temas que no suman a la carrera de Yahaira. Ella no va a dar declaraciones referente a eso”, expresó. (Fuente: América Televisión)