Sigue la polémica. Una exintegrante del elenco de baile del programa “María Pía y Timoteo” comentó, a través de su cuenta de TikTok, que la actriz sí fue “maltratada” por la ex animadora infantil. “Todo el set sabía cómo era María Pía, las chibolitas nuevas no sabíamos cómo era, fue la primera vez que la escuché gritar. Nataniel era más grande y no se quedó callada”, manifestó la joven llamada Dannya Bahamond. (Fuente: TikTok)