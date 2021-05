Tras la llegada de Tepha Loza al reality juvenil ‘Esto es Guerra’, ’El Tribunal’ del programa no tardó en proponer un enfrentamiento entre las hermanas. Sin embargo, Melissa Loza sorprendió al hacer un polémico comentario sobre su hermana. “No tengo problema de competir con la persona que me pongan al frente, pero lo que sí pido por favor es que me pongan competidoras fuertes”, señaló la popular ‘Diosa’. (Fuente: América TV)