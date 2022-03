Melissa Paredes se mostró emocionada por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y no dudó en utilizar sus redes sociales para enviar un contundente mensaje. “Vivimos en un país súper machista, pero saben qué me gusta de este día, saber que seguimos en lucha. Saber que no nos rendimos y saber que vamos a seguir luchando por esa igualdad hasta que un día llegue”, expresó la actriz peruana. (Fuente: Instagram @melissapareds)