En la última edición de Estás en Todas, Natalie Vértiz dijo que “le atropellaron el pie”. Al escuchar esas palabras, Yaco Eskenazi no dudó en corregirla. “¿Me atropellaron el pie? Amor no se dice, me atropellaron el pie. Te pisaron el pie, no atropellaron”, explicó generando un poco de incomodidad en la modelo, quien para defenderse dijo: “No, es que me atropellaron, pero del pie”.