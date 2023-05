Nicole Porcella brindó una entrevista al periodista Álvaro Pérez Moral para su programa de Youtube ‘El studio de Álvaro’, un espacio realizado por el productor Giancarlo Cossio. El exchico reality no dudó en responderle a su exproductor de ‘Esto es Guerra’, Peter Fajardo, por llamarlo ‘malagradecido’ tras salir del reality televisivo. “Muchas veces dije no a contratos millonarios para quedarme con ellos porque decían que me necesitaban”, reveló Porcella. (Fuente: @El Studio de Álvaro)