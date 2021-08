Nicola Porcella no dudó en responderle a Mario Hart desde ‘Guerreros México’ y aseguró que desde que se fueron él y Yaco Eskenazi “se quedaron sin líderes” en ‘Esto es Guerra’. “Que no se meta Mario Hart a decirme ‘Nicola no actúa’. Yo tengo cuatro novelas, Mario nunca triunfó en la música, Mario ni siquiera viene acá”, arremetió el chico reality. (Fuente: AméricaTV https://www.americatv.com.pe/)