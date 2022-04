El comediante, esposo de Yiddá Eslava, mostró su descontento a través de un divertido video en sus redes sociales. “Cuando ya protagonicé y produje dos películas, hice series de TV, teatro y cine, etc. y me siguen diciendo ex chico reality”, se lee en el clip mientras suena, como tema musical, un popular trend llamado “Ojalá me lleve el diablo”. (Fuente: Instagram @julianzucchi)