El ex chico reality Mario Hart se animó a cantar en vivo su tema ‘Yo no fui’ en el programa “Mande Quien Mande”. Sin embargo, la peculiar reacción del ex presentador de televisión Raúl Romero llamó la atención de María Pía Copello. “Por favor no te quites el in-ear”, expresó la conductora. (Fuente: América TV)