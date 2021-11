Causó tensión entre todos. En la última edición de En boca de todos se vivió tensos momentos cuando Ricardo Rondón bromeó con Tula Rodríguez al llamarla viuda negra. “Eso sí me dolió, soy viuda... no te juegues con eso”, agregó la también actriz. “Creo que he metido la pata al llamarla viuda negra, te pido disculpa mi Tula”, contó Ricardo. (Fuente: AméricaTV https://www.americatv.com.pe/