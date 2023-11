Rosa Fuentes se comunicó con ‘América Hoy’ para dar detalles del escándalo de infidelidad de su esposo Paolo Hurtado y Jossmery Toledo. La empresaria aclaró que no ha retomado su relación con el padre de sus hijos, además, habló de la denuncia que realizó el futbolista y aseguró que no tiene nada que ver. “Él está manejando su denuncia penal que ha interpuesto con las pruebas que tiene y todo lo que tiene que mostrar es un tema muy independiente de mí, no tiene nada que ver conmigo”, manifestó Rosa. (Fuente: América TV)