Tras ver el avance de la nueva temporada de ‘Esto es Guerra’ por sus 10 años, Rosángela Espinoza sorprendió al arremeter contra Jazmín Pinedo y pedir que no sea la conductora del programa. “Cierro con esto: no pongan a la china como conductora, no la quieren”, sostuvo la polémica ‘Chica selfie’. (Fuente: Instagram @rosangelaeslo)