Samahara Lobatón asistió al programa ‘En boca de todos’ para recibir orgullosa su premio como ‘La reina del canje 2021′. “Este año no me puedo quejar, mis redes sociales son mi mayor fuente de ingreso ya les he dicho”, comentó la hija de Melissa Klug, quien incluso tras recibir su premio no dudó en hacer una mención de publicidad. (Fuente: AméricaTV | https://www.americatv.com.pe/)