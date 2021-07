Paula Manzanal bailó junto a Oreykel una sensual bachata con el fin de lograr salir de la sentencia en la cual cayó la gala pasada. Sin embargo, su presentación no convenció al jurado Santi Lesmes. “Me da pena, me da pena el espectáculo que he visto”, sentenció el jurado español. (Fuente: AméricaTV https://www.americatv.com.pe/)