Santi Lesmes criticó la presentación de Jazmín Pinedo, quien eligió para su primer baile el tema “Arrasando” de Thalía. “He sentido una coreografía paseada, no le he visto fuerza por ningún sitio, tu mirada siempre iba al piso... He visto una coreografía de colegio”, comentó el jurado español. (Fuente: AméricaTV https://www.americatv.com.pe/)