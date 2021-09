La integrante del jurado de “Reinas del show”, Tilsa Lozano, le mandó una indirecta a su pareja Jackson Mora en el programa de Gisela Valcárcel, para que no se demore en pedirle matrimonio. “¿Gisela me tienes fe o no? Vamos a ver pues, porque sino vamos a poner un ultimátum... sino ¿Cuál es la frase? Next”, dijo. (Fuente: AméricaTV https://www.americatv.com.pe/)