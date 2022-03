Tilsa Lozano dio su comentario sobre los rostros más bellos de la televisión y entregó este título a Austin Palao. “Mi voto va para Austin (Palao), la verdad que a mí Patricio (Parodi) no me mueve un pelo”, sostuvo la ex ‘Vengadora’ tajantemente. (Fuente: AméricaTV | https://www.americatv.com.pe/)