Tula Rodríguez habló sobre sus relaciones pasadas en el programa ‘En boca de todos’ y sorprendió al reconocer que ha tenido varias parejas. “Yo he tenido solo dos ex”, dijo en un inicio ocasionando las risas de sus compañeros, pero luego confesó: “no he tenido 1, ni 2 ni 3, he tenido enamorados varios hasta que llegó el indicado y con él me quedé”. (Fuente: AméricaTV https://www.americatv.com.pe/)