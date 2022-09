Tula Rodríguez se disgustó con sus compañeros de conducción al malinterpretar una pregunta que involucraba la boda de Ethel Pozo. “Perdóname, a mí no me pregunten con quién hubiera ido al matrimonio porque yo no hubiera ido. A mí no me metan”, exclamó. Ricardo Rondón aclaró que la consulta era sobre los vestidos de Valeria Piazza y Pamela Franco que usaron en el compromiso. “Yo prefiero guardarme mi opinión”, sostuvo. (Fuente: América TV)