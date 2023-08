Tula Rodríguez se pronunció sobreel video que publicó su hija en TikTok donde sale su defensa tras los críticas que recibe en redes sociales. La conductora de TV dijo que no estuvo de acuerdo con la realización del video, sin embargo, no pudo intervenir en las decisiones de su hija, pues como madre tiene que respetarlas. “No sé qué decir, no estuve muy de acuerdo la verdad, pero hay cosas que ya no puedo sostener, es una niña que va a cumplir 15 en 3 meses”, expresó. (Fuente: América TV)