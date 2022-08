La expareja de Mario Iribarren, Vania Bludau, compartió su experiencia asistiendo al concierto de Bad Bunny junto a un misterioso joven. En la imagen se observa a la modelo siendo abrazada por un hombre al que no se le ve el rostro. Además, agregó la frase de una de las canciones del puertorriqueño. “No, no, no anda sola”, escribió. (Fuente: @vaniabludau).