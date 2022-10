Yahaira Plasencia salió en defensa de su colega y exjefa en Son Tentación Paula Arias, quien fue criticada por trabajar junto a su ex Eduardo Rabanal. “Mira te voy a decir algo, si a mi me preguntan quién es tu socio, a ti que te importa, si quiero pongo a mi abuela, que no molesten”, dijo fuerte la salsera. (Fuente: América TV