Yolanda Medina aseguró que tiene pruebas y que contradamandará a Marisol por dejar entrever que fue la amante de su expareja. “Yo solo quiero decirle que estoy esperando su carta, tranquila porque cuando tienes la conciencia tranquila siempre resuleves las cosas con calma. Hace años debí demandarla, pero como me dio mucha pena no lo hice. Van a tener las pruebas necesarias. Ha pasado hace muchos años, debí ponerle fin”, expresó en América Hoy. Por otro lado, la líder de Alma Bella negó haber difamado a la ‘Faraona de la Cumbia’: “Ella lo dejó todo al aire, las redes son crueles y juzgan. Yo no lo pedí, yo no lo reviví”. (Fuente: América TV)