En saco roto

La Secretaría de Prensa del Despacho Presidencial anunció, casi con bombos y platillos, que el jefe de Estado Pedro Castillo dispuso la reapertura de la Sala de Cronistas de Palacio de Gobierno. La pregunta que se cae de maduro es: ¿para qué? ¿Piensa el mandatario dar conferencias?, ¿entrevistas a los medios? ¿Dejará de mantenerse mudo y elusivo?

Hora chotana

La PCM anunció a las 11:25 a.m. de ayer que se ofrecería una rueda de prensa a las 12:30 p.m., y remarcó luego la puntualidad de la cita. Sin embargo, a dicha hora no ocurrió nada. Más de 20 minutos después comenzó recién la conferencia. Un retraso de unos minutos le puede pasar a cualquiera, pero por qué remarcan “hora exacta” si no será así... Debe ser “palabra de maestro”.

Atado de nervios

En la rueda de prensa, la premier Mirtha Vásquez, con balbuceantes declaraciones, evidenció un nerviosismo divorciado de quien asegura tener la razón en una crisis cuando dijo que la casa de Breña, donde Castillo realiza reuniones furtivas, no se utilizará más... por lo menos eso es lo que se le entendió.

Cantinfleando

“El presidente nos ha encargado manifestar, él lo dirá en su oportunidad, pero... eh... desde... eh... a partir de estos sucesos ya se va a descartar cualquier tipo de atención y cualquier tipo de situación que haga prever que se está... o que se... parezca que se está haciendo acciones por fuera de Palacio de Gobierno (...). Así que la casa de Breña, o cualquier otro local, no va a ser utilizado más”, manifestó Vásquez. A lo Mario Moreno... pero sin causar gracia ni risa.

El colón Maúrtua

Cuando el canciller Óscar Maúrtua acudió a un vacunatorio de San Isidro para recibir una dosis contra el COVID-19, se saltó -apoyado en su investidura- la considerable fila que cualquiera debía formar para acceder al inmunizante. El hecho no pasó desapercibido para varios adultos mayores relegados por el ministro.

Le dijeron de todo

“¡Atropello!”, “¡esa es la izquierda que nos gobierna!”, “¡no tiene sangre en la cara!”, “¡sinvergüenza!”, fueron algunas frases que le gritaron diversas personas al canciller luego de que se colara. Otros, incluso, llegaron a la agresión verbal, con palabras soeces o adjetivos como: “¡Infeliz!”, rechazables, por supuesto.

‘Tercera edad’

Horas más tarde, Maúrtua ofreció disculpas por lo ocurrido y arguyó que él “nunca se comporta con situaciones de privilegio”, pero que por la edad que tiene (74 años) puede que haya tenido un “tratamiento propio de la tercera edad”. Claro que omitió decir que quienes le reclamaron eran adultos mayores también.